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حوادث

ضبط شخص حاول تهريب بندقية خرطوش بكوبرى المنزلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:18 م
ضبط شخص حاول تهريب
ضبط شخص حاول تهريب بندقية خرطوش بكوبرى
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الشرقية) حال محاولته عبور منفذ كوبرى المنزلة الجديد إلى خارج مدينة بورسعيد مستقلًا (تروسيكل بدون لوحات معدنية ورخصة قيادة وتسيير) قيادته ومُحمل عليه جهاز كهربائى مخبأ بداخلها قطعة سلاح نارى (بندقية خرطوش) .

وضبط بحوزته (2 هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى تشديد التأمين والرقابة على كافة المنافذ .

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