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منوعات

عاد متوحشا .. دولة افريقية تسجل 3 حالات وفاة بمرض الايبولا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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مريم صليب
بعد إعلان غينيا إصابة 7 اشخاص توفى منهم ثلاثة الاسبوع الماضي بسبب بمرض ايبولا، اصبح القلق والتوتر يشتد بعد إعلان الصحة أن إيبولا يهاجم إفريقيا من جديد. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الصحة في غينيا أعلنت وفاة 3 أشخاص بمرض الإيبولا بعد دخولهم المستشفى الأسبوع الماضي و إصابتهم بالغثيان و الألم الشديد في المعدة. 

أعلنت الصحة الغينية بشكل رسمي عودة مرض ايبولا الذي ظن المواطنين في افريقيا أنه اندثر منذ سنوات، و لكن بعد دفن احد المصابين في مطلع فبراير الحالي في غينيا، بدأت الشكوك تراود الأطباء حول عودة المرض مرة آخرى برغم محاولات مكافحته . 

جدير بالذكر أن إيبولا انتشر في إفريقيا في الفترة بين 2013 حتى 2016، و أصيبت دول إفريقيا بالعدوى و قدر عدد المصابين في تلك الفترة بأكثر من 11 ألف حالة، و تخشى الصحة العالمية من انتشار الوباء من جديد بعد اختفائه. 

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