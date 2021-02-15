عاد متوحشا .. دولة افريقية تسجل 3 حالات وفاة بمرض الايبولا

بعد إعلان غينيا إصابة 7 اشخاص توفى منهم ثلاثة الاسبوع الماضي بسبب بمرض ايبولا، اصبح القلق والتوتر يشتد بعد إعلان الصحة أن إيبولا يهاجم إفريقيا من جديد.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الصحة في غينيا أعلنت وفاة 3 أشخاص بمرض الإيبولا بعد دخولهم المستشفى الأسبوع الماضي و إصابتهم بالغثيان و الألم الشديد في المعدة.





أعلنت الصحة الغينية بشكل رسمي عودة مرض ايبولا الذي ظن المواطنين في افريقيا أنه اندثر منذ سنوات، و لكن بعد دفن احد المصابين في مطلع فبراير الحالي في غينيا، بدأت الشكوك تراود الأطباء حول عودة المرض مرة آخرى برغم محاولات مكافحته .





جدير بالذكر أن إيبولا انتشر في إفريقيا في الفترة بين 2013 حتى 2016، و أصيبت دول إفريقيا بالعدوى و قدر عدد المصابين في تلك الفترة بأكثر من 11 ألف حالة، و تخشى الصحة العالمية من انتشار الوباء من جديد بعد اختفائه.





