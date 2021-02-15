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240 مليون دولار .. رانيا المشاط تكشف آخر الشراكات مع جايكا اليابانية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:15 م
الوزيرة رانيا المشاط
الوزيرة رانيا المشاط
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فرح علاء الخولي
اكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة بين مصر واليابان علاقة ممتدة لاكثر من 85 عاما، لافتة الي ان مؤسسة التنمية اليابانية "جايكا" لها مشروعات عديدة في مصر بعدة مجالات، ومنها التعليم والاثار والمتحف المصري الكبير والنقل وغيرها من القطاعات.

وتابعت الوزيرة رانيا المشاط، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع الجانب الياباني وهذا بخصوص الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة، وتم عمل اتفاق بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية مع جايكا اليابانية لدعم السياسات الخاصة بالطاقة الجديدة.

واوضحت ان هذا جزء من حزمة تمويلية خصصتها الدولة للتحول الي الاخضر والطاقة المتجددة، واردفت ان تلك الشركات الدولية تحقق ما يرجوه العالم من سياسة التعافي الاخضر، والحث على السياسيات التنموية المهمة والتي تحقق بدورها اهداف التنمية المستدامة.

واشارت الي ان هذا الاتفاق الثنائي المشترك التي تم بين وزارة الكهرباء والمالية وجايكا اليابانية بلع تكلفته 240 مليون دولار.

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