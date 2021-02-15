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بمشاركة 347 شركة..المالية: المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت اليوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:36 م
الفاتورة الضريبية
الفاتورة الضريبية الالكترونية
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فرح علاء الخولي
قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الفاتورة الالكترونية  احد مراحل التحول الرقمي لمصلحة الضرائب من نظام ورقي الي نظام الرقمنة، وذلك لتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع المتحدث باسم وزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي بالنسبة لمصلحة الضرائب كان من خلال 16 هدفا، واولهم كان الاقرار الضريبي وتم الانتهاء منه، وايضا السداد الالكتروني، وبعد ذلك تم الانتقال للهدف الثالث وهو الفاتورة الالكترونية والتي بدأ العمل بها من 15 نوفمبر من العام السابق، بعدد 134 شركة.

واوضح ان المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الالكترونية بدأت اليوم الموافق 15 فبراير بمشاركة 347 شركة، ويليها تباعا 2800 شركة مسجلين في مركز كبار الممولين اعتبارا من 1 يوليو 2021، مضيفا ان تصنيف الشركات يعتمد على مدى وجود نظام حاسبات لدى تلك الشركات لتفعيل خدمة الفاتورة الالكترونية.

واردف ان الوزارة تعمل على ادخال اكبر شركات تمثل اكبر نسبة للناتج القومي داخل الاقليم المصري، حيث ان الـ 2800 شركة المسجلة في مركز كبار الممولين يمثلوا 80% من حصيلة الضرائب في مصر.

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