أشك.. شاهد تعليق مدرب الاهلي السابق على لعب الزمالك افضل من المارد الاحمر أمام البايرن

قال الكابتن فتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن نادي الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من النجوم المميزة و التى هى على مستوى عال من المهارات، موضحًا أن سواء الحظ يواجه مدرب الفريق باتشيكو.





وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، من اللاعبين التى تقلب المباراة، ويقوم بشغل عالى فى الملعب، ويمتلك روح رياضية كبيرة، لافتا إلى أن شيكابالا، من الشخصيات التى تشبه نجم الأهلى وليد سليمان.





وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لـ مهاجم بنفس مواصفات مصطفى محمد، لاعب الفريق السابق، وكشف أن الزمالك يحتاج لاعبا مكافحا وقويا.





ورد على ما ينشر على السوشيال ميديا بخصوص : " لو الزمالك لعب ضد البايرن ميونخ سيقدم مباراة قوية أفضل من الأهلي"، قائلا: أشك فى هذا الكلام، وفريق البايرن ميونيخ يمتلك نجوما عالمية، وإمكانياتهم ليس لها حدود.