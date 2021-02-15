مياه أسيوط: بروتوكول تعاون لمد 24 كم شبكات بـ 12.3 مليون جنيه للمناطق المحرومة فى 4 مراكز

وقع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عقد اتفاق مع وحدة إدارة مشروعات البنية الاساسية تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، من منحة الاتحاد الأوروبي، وذلك لمد وتدعيم شبكات مياه ومناطق محرومة بمراكز (ديروط - أسيوط - أبنوب - البدارى) بطول 24 كم شبكات وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 12.3 مليون جنيه لتحسين الحالة البيئية والصحية والمستوى المعيشى للفئات المستهدفة وجعلها أكثر ملاءمة.





وأكد أهمية تنمية الكوادر البشرية المنفذة للمشروع وتأهيلها بما يضمن تنفيذ المشروع دون أى معوقات، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واجراءات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل ضد أى اخطار قد تلحق بالقائمين على المشروع.



