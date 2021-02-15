غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وتنفيذًا لتعليمات المحافظ للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بنطاق الوحدة المحلية بالنوافعه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بملفى تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة والتصالح فى مخالفات البناء مشيرًا إلى أنها قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين الراغبين لتقنين أوضاعهم وقال المحافظ أن الدولة جادة فى إسترداد أراضيها وأملاكها، التى تم التعدى عليها منذ فترات سابقة، حفاظًا على حق الشعب فى الإنتفاع بأراضى الدولة بمشروعات خدمية وتنموية.

وأوضح المحافظ أنه مراعاة للبعد الإقتصادى للمواطنين وللتخفيف عليهم تم النزول بسعر المتر ، ليأتى دور المواطن فى إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة،ليستفيد منه المواطنون الجادون فى تقنين أوضاعهم على أملاك الدولة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتشكيل لجان بحضور إدارتي املاك الدوله والمتابعة الميدانيه بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الأقسام المعنية برئاسه المركز للمرور علي المواطنين المخالفين المتعدين على أراضى أملاك الدوله والذين قاموا بسداد رسوم الفحص ولم يتقدموا لدفع مقدم التعاقد لسرعه تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وسداد رسوم جديه التصالح والدخول تحت مظلة القانون تجنبًا لعدم قطع المرافق العامة عنهم.





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