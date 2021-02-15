رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات التيرم الاول بكليات الجامعة 27 فبراير الحالى

قرر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنفس الجداول ونفس الآلية والترتيب السابق إقراره من قبل كليات الجامعة المختلفة، وفي نفس أماكن عقد الامتحانات السابق تحديدها.









وأضاف شديد بأن هذا ياتى في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها يوم السبت الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢١ والذي صدر على إثره قرار بمد إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ .









و أصدر رئيس جامعة الفيوم قرارًا بعودة العمل بكامل قوته لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكافة قطاعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 فبراير 2021 وذلك تمهيدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/2/2021

يأتى ذلك في إطار استعدادات جامعة الفيوم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021













