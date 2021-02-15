بحضور عدد من الفنانين.. وزير الشباب يطلق مبادرة "أخلاقنا" لمواجهة انحدار القيم

عرض برنامج "صباحك مصري "، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، تقريرا يبرز أهم تفاصيل مبادرة "أخلاقنا" التي انطلقت بحضو ر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، وتهدف للتوعية بالأخلاق الحميدة.





وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رسالة الوزارة الأساسية عن الأخلاق، ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير وبناء الإنسان.





ومن جانبه لفتت الإعلامية إيمان رياض إلى ضرورة وجود انتشار موسع للمبادرة من خلال صفحات السوشيال ميديا، والإعلام، والتفاعل على صفحة " اخلاقنا"، من خلال الشخصيات العامة والشعب.





وتتضمن الحملة عرض لـ فيديوهات قصيرة، تبث على القنوات الفضائية ، وصفحات التواصل الاجتماعي.





وأشار الملحن هاني مهني ، إلى ضرورة الالتفات لخطورة الانحدار الأخلاقي ، الذي وصل له المجتمع، وهو ما لا يتناسب مع القيم الدينية.



