ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بحضور عدد من الفنانين.. وزير الشباب يطلق مبادرة "أخلاقنا" لمواجهة انحدار القيم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:29 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
نورهان رأفت
عرض برنامج "صباحك مصري "، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، تقريرا يبرز أهم تفاصيل مبادرة "أخلاقنا" التي انطلقت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، وتهدف للتوعية بالأخلاق الحميدة. 

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رسالة الوزارة الأساسية عن الأخلاق، ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير وبناء الإنسان. 

ومن جانبه لفتت الإعلامية إيمان رياض إلى ضرورة وجود انتشار موسع للمبادرة من خلال صفحات السوشيال ميديا، والإعلام، والتفاعل على صفحة " اخلاقنا"، من خلال الشخصيات العامة والشعب.

وتتضمن الحملة عرض لـ فيديوهات قصيرة، تبث على القنوات الفضائية ، وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار الملحن هاني مهني ، إلى ضرورة الالتفات لخطورة الانحدار الأخلاقي ، الذي وصل له المجتمع، وهو ما لا يتناسب مع القيم الدينية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة "لا للتعصب ".. الشباب والرياضة تستضيف مسرح المنوعات

وزير الشباب يعلن تفاصيل إنتاج مسلسل إذاعي بمشاركة ذوى القدرات والهمم

وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول لإعلان تدشين احتفالية The First

وزير الشباب يشهد المؤتمر الختامي لمسابقة الأفضل للمبادرات المجتمعية

وزير الشباب يطلق مبادرة أخلاقنا من قصر البارون

وزير الشباب: مبادرة أخلاقنا تهدف لبناء القيم داخل الإنسان .. شاهد

ترشيحاتنا

القرار الأصعب.. هل تلجأ السعودية لـ حظر التجول لاحتواء كورونا؟

هل الدعاء للميت مستجاب؟.. 5 حقائق تجعلنا ندعو لموتانا ليل نهار

انتقام وظهور إعلامي لافت.. ماذا يخطط ترامب في الأيام المقبلة بعد تبرئته؟

خنقها ليلة عيد الحب.. سائق الحوامدية وراء مقتل زوجته

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور