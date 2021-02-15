وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الإيفاد الدائم لعام 2021

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نتيجة الإيفاد الدائم لعام 2020-2021م، حيث تضمن القرار عشرة أئمة اجتازوا الاختبارات المقررة لذلك، وتم وضعهم على قائمة الإيفاد الدائم، وهم:
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد صابر عبد الدايم إبراهيم
|الجيزة
|2.
|حامد معوض حجازي محمد
|الجيزة
|3.
|فهمي أحمد فهمي عبد العزيز
|المنيا
|4.
|أحمد محمد أحمد عطية
|الشرقية
|5.
|أنس ابو المجد عبد اللطيف محمد
|الشرقية
|6.
|أشرف محمود عطية أحمد
|الدقهلية
|7.
|أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله
|أسوان
|8.
|محمد عبد الهادي رمضان عبد الهادي
|البحيرة
|9.
|أحمد حامد أحمد محمد
|سوهاج
|10.
|بدري مرسي نور محمد
|الديوان العام