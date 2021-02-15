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وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الإيفاد الدائم لعام 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:00 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نتيجة الإيفاد الدائم لعام 2020-2021م، حيث تضمن القرار عشرة أئمة اجتازوا الاختبارات المقررة لذلك، وتم وضعهم على قائمة الإيفاد الدائم، وهم:  

 

مالاسمالمديرية
1.                  محمد صابر عبد الدايم إبراهيمالجيزة
2.                  حامد معوض حجازي محمدالجيزة
3.                  فهمي أحمد فهمي عبد العزيزالمنيا
4.                  أحمد محمد أحمد عطيةالشرقية
5.                  أنس ابو المجد عبد اللطيف محمدالشرقية
6.                  أشرف محمود عطية أحمدالدقهلية
7.                  أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد اللهأسوان
8.                  محمد عبد الهادي رمضان عبد الهاديالبحيرة
9.                  أحمد حامد أحمد محمدسوهاج
10.             بدري مرسي نور محمدالديوان العام
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