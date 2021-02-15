وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الإيفاد الدائم لعام 2021

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف نتيجة الإيفاد الدائم لعام 2020-2021م، حيث تضمن القرار عشرة أئمة اجتازوا الاختبارات المقررة لذلك، وتم وضعهم على قائمة الإيفاد الدائم، وهم:

م الاسم المديرية 1. محمد صابر عبد الدايم إبراهيم الجيزة 2. حامد معوض حجازي محمد الجيزة 3. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز المنيا 4. أحمد محمد أحمد عطية الشرقية 5. أنس ابو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية 6. أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية 7. أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله أسوان 8. محمد عبد الهادي رمضان عبد الهادي البحيرة 9. أحمد حامد أحمد محمد سوهاج 10. بدري مرسي نور محمد الديوان العام