شاهد.. إكرامي برفقة رمضان صبحي على متن طائرة

وظهر شريف إكرامي في الصورة وبرفقة عددا من اصدقائه بفريق بيراميدز، من بينهم رمضان صبحي، ودونجا، وأحمد توفيق، علي متن طائرة .

وفي سياق آخر استغرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، من تعاقد نادي بيراميدز مع شريف إكرامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال تشاتشيتش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مندهش من تعاقد بيراميدز من حارس مرمى يبلغ من العمر 38 عاما، كما أنه سيسبب مشكلة في الفريق بسبب تواجد الهاني سليمان وأحمد الشناوي".





وتابع:" شريف إكرامي يؤدي بشكل جيد مع بيراميدز، لكن وجود 3 حراس مرمى في مستوى عالٍ سيسبب أزمة داخل الفريق، وذلك سبب عدم طلبي التعاقد مع حارس ثالث خلال فترة تواجدي في بيراميدز".





وتابع: "المهدي سليمان مستواه جيدا، وكان يشارك بشكل أساسي في معظم الأوقات".