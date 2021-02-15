ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. إكرامي برفقة رمضان صبحي على متن طائرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر شريف إكرامي لاعب نادي بيراميدز، صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهر شريف إكرامي في الصورة وبرفقة عددا من اصدقائه بفريق بيراميدز، من بينهم رمضان صبحي، ودونجا، وأحمد توفيق، علي متن طائرة  . 

وفي سياق آخر استغرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، من تعاقد نادي بيراميدز مع شريف إكرامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال تشاتشيتش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مندهش من تعاقد بيراميدز من حارس مرمى يبلغ من العمر 38 عاما، كما أنه سيسبب مشكلة في الفريق بسبب تواجد الهاني سليمان وأحمد الشناوي".

وتابع:" شريف إكرامي يؤدي بشكل جيد مع بيراميدز، لكن وجود 3 حراس مرمى في مستوى عالٍ سيسبب أزمة داخل الفريق، وذلك سبب عدم طلبي التعاقد مع حارس ثالث خلال فترة تواجدي في بيراميدز".

وتابع: "المهدي سليمان مستواه جيدا، وكان يشارك بشكل أساسي في معظم الأوقات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضربة الأولى لـ شريف .. تراجع فرص مشاركة إكرامى مع بيراميدز أمام الزمالك

مدرب بيراميدز السابق: الفريق سينافس بقوة على البطولات ولا أحد يرفض التعاقد مع رمضان صبحي

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

استحواذ جيد من لاعبي سيراميكا كليوباترا في مباراته أمام بيراميدز

عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

ترشيحاتنا

انتقام وظهور إعلامي لافت.. ماذا يخطط ترامب في الأيام المقبلة بعد تبرئته؟

آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021.. مواعيد الامتحانات وخيارات لعدم استكمال الدراسة

ضربة موجعة لـ الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك بالدوري

الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد وتوقعات بسقوط أمطار "فيديو"

تطوير المينتالتي.. ميار شريف تكشف عن نصائح محمد صلاح لها وتهنئ الأهلي

جمال شعبان يكشف عن أعراض مبكرة تنذر بالأزمة القلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور