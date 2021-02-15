6 سنوات على الضربة الجوية المصرية في ليبيا .. القاهرة تنقذ طرابلس من الفوضى وتضع خطا أحمر لـ أردوغان

تحل اليوم الذكرى السادسة لعملية ذبح 21 مواطنا مصريا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، في مشهد هز المشاعر الإنسانية في جميع أنحاء العالم، حيث بث التنظيم الإرهابي حينها مقطع فيديو يظهر خلاله ذبح المواطنين المصريين بطريقة وحشية، وكانوا يرتدون حينها «زيا برتقاليًا»، وكان معظم الذين تم ذبحهم عمالا من محافظة المنيا، سافروا إلى ليبيا سعيا وراء أرزاقهم.





ذلك المشهد استدعى ردًا مصريًا قويًا ضد ذلك التنظيم الإرهابي، حيث شنت القوات الجوية المصرية هجومًا ناجحاً ضد معاقل تنظيم داعش الإرهابى، داخل الأراضى الليبية تحديدا في مدينة «درنة» و«سرت» وبعض المناطق الأخرى في شرق ليبيا ، فى الساعات الأولى من صباح الاثنين 16 فبراير 2015 وذلك بالتنسيق مع الجانب الليبي، بعد مقتل 21 مصريًا كان قد تم اختطافهم، على يد التنظيم الإرهابي.





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اجتماع مجلس الدفاع الوطني

كانت بداية الرد، بعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مساء 15 فبراير 2015 مع مجلس الدفاع الوطني ، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.





وتم اتخاذ قرار أثناء الاجتماع بتوجيه ضربة عسكرية ضد معسكرات وتمركزات ومخازن الأسلحة الخاصة بتنظيم داعش، وذلك ثأرا لذبح 21 مواطنا مصريا على يد التنظيم الإرهابي.





تجهيز الضربة الجوية في زمن قياسي

قامت القوات الجوية باتخاذ جميع التدابير والتجهيزات الخاصة بالضربة الجوية ضد تنظيم داعش في ليبيا ، في زمن قياسي، مما يدل على الجاهزية التامة للقوات المسلحة المصرية للتحرك في أي وقت لتنفيذ أي مهمة في أي مكان.





وبعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، صدرت الأوامر بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد البؤر الإرهابية فى ليبيا بمواقع مختلفة على البحر المتوسط منها مدن درنة وسرت، وتم التحرك في فجر يوم الـ 16 من فبراير من عام 2015 بالمقاتلات وتنفيذ أوامر وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتنفيذ الضربة ضد تنظيم داعش الإرهابي في عدد من المدن الليبية، وذلك بالتنسيق مع الجانب الليبي.





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بداية الضربة

كانت بداية الضربة الجوية عن طريق طائرة متخصصة في مهام الاستطلاع الإلكتروني، وقامت بالاستطلاع ضد العدائيات المحتملة في ظل حماية جوية مباشرة من قبل الطائرات متعددة المهام، كما تم استخدام طائرة متقدمة للإنذارالمبكر، كذلك طائرة قامت بأعمال الاستطلاع اللاسلكي.





كما تم توفير «التأمين الإلكتروني» للضربة الجوية بواسطة عدة تشكيلات جوية، والتي قامت بإعاقة جميع التجهيزات الترددية، وقامت بالتحليق على ارتفاع منخفض جدًا، كما قام تشكيل من الطائرات بتقديم الدعم الإلكتروني لطائرات الضربة الجوية.





وتم تنفيذ الضربة الجوية على عدة «أنساق هجومية مختلفة»، بالإضافة إلى مشاركة تشكيلات من طائرات الهليكوبتر، بعد أن قامت القوات الجوية بالتنسيق مع القوات البحرية لتأمين الضربة الجوية من اتجاه الساحل.





بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا وُصف بـ «التاريخي»، في صباح يوم الاثنين 16 فبراير 2015 قالت فيه:

«تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى، وارتباطا بحق مصر فى الدفاع عن أمن واستقرار شعبها العظيم، والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجر يوم الاثنين، الموافق 16 /2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية».





وأضاف البيان: «وقد حققت الضربة أهدافها بدقة، وعادت نسور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله».





وشدد البيان: «وإذ نؤكد أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ، وليعلم القاصى والدانى أن للمصريين درعا يحمى ويصون أمن البلاد، وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف».





واختتم البيان: «حمى الله مصر وشعبها العظيم وألهم أهالى شهداءنا الصبر والسلوان».





ليبيا والخط الأحمر والأمن القومي المصري

إن القضية الليبية بالنسبة لمصر هي قضية "أمن قومي" لا يقبل فيها أي تهاون، لكن القاهرة طيلة السنوات الماضية، كانت تتعامل بحكمة وهدوء وصبر مع الأزمة الليبية، لكن عندما استشعرت الحرج وأصبحت المعادلة على الأرض تتجه إلى تفتيت الدولة الليبية، وبدء الاقتتال الداخلي داخل القُطر الواحد، كان على مصر تعلنها بوضوح وأمام العالم جميعًا بأنها لن تسمح بتفتيت ليبيا، أو نشر الفوضى فيها عن طريق "المرتزقة" الذين أرسلتهم أنقرة لليبيا لتحقيق مصالحها وطموحها الاستعماري.

لذلك، أعلنت مصر في تصريحات رسمية، صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباقي مؤسسات الدولة المعنية، أنها ستتدخل لحماية "أمنها القومي المباشر"، وبشكل لا يقبل فيه النقاش، وأنها مستعدة بكل "حسم وقوة" أن تغير المشهد على الأرض، لإرجاع الأوضاع على ما هي عليه.

وفي قاعدة "سيدي براني" القريبة من الحدود الليبية، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو من عام 2020 "خط أحمر" في ليبيا، محذراً فيه المليشيات المسلحة المدعومة من تركيا من تجاوزهُ، وهو خط "سرت والجُفرة"، مشددا على أن مصر لن تقبل فيه بأن يتم تجاوزه.

ليبيا بالنسبة لمصر بالنسبة لمصر تُمثل ليبيا "دولة جوار"، وأي تغير فيها، يؤثر تأثيرا مباشرا على مصر وأمنها القومي، "بمفهوم الأمن القومي الشامل"، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف مواطن مصري يعملون في ليبيا، وأي خطر يهدد ليبيا، فهو يهدد المواطنين المصريين هناك.

رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية إن مصر تستهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما أن مصر لم تتدخل في الشأن الليبي احترامًا لليبيين، وحتى لا يذكر التاريخ أن مصر تدخّلت في ليبيا والليبيين في موقف ضعف، وقد استضافت مصر العديد من المؤتمرات التي شارك فيها ممثلين عن المجتمع والطوائف الليبية المختلفة، من أجل الوصول لخريطة سياسية تنقذ البلاد من شبح الفوضى.

وجهود القاهرة، أثمرت في عقد اجتماعات مختلفة بين جميع الأطراف الليبية المعنية ، كما تم إرسال وفود مصرية رفيعة المستوى إلى شرق وغرب وجنوب ليبيا، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين، وهو ما تكلل بالنجاح بالتعاون مع الدول المعنية بالملف الليبي في الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا "مؤقتة" تمهد لانتخابات شاملة في نهاية العام.

