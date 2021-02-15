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تعليم

إطلاق موقع بجامعة دمياط لتسجيل الطلاب لأداء التربية العسكرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:29 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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زينب الزغبي

أعلنت جامعة دمياط، إطلاق موقع إلكتروني خاص بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية، وذلك تسهيلًا على الطلاب ف تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بجامعة دمياط ووفق توجهات الجامعة لمواجهة الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث يقضى الطلاب فترة التربية العسكرية وإجراء الاختبار الخاص بها من خلال تقديم أبحاث.


ويشمل الموقع الإلكتروني خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب في الدورات المتاحة في التربية العسكرية، وإمكانية معرفة كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآليه تسليمها، والقدرة على طباعة استمارة التسجيل الخاصة بالطالب والتي تم استكمالها من خلال البيانات المسجلة للطالب في قاعدة البيانات المركزية بالجامعة، مع تحميل المحاضرات المتاحة إلكترونيًا للطلاب والتى تمت إتاحتها ورفعها بواسطة إدارة التربية العسكرية بجامعة دمياط، فضلا عن إمكانية إرسال استفسارات الطالب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الإلكترونى وذلك وفقًا للجدول التالي:


http://vc1.du.edu.eg/

 

 أعلنت الجامعة رابط التسجيل لأداء الاختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث دورات التربية العسكرية للطلاب، وذلك تيسيرًا على الطلاب من جراء تعليق الدراسة بالجامعات أثر انتشار فيروس كورونا المستجد.


ويؤدى الطالب البحث المطلوب منه وتسليمه إلى إدارة التربية العسكرية ويعتبر تسليم الأبحاث وتنفيذ الامتحان شرط أساسى للنجاح فى دورة التربية العسكرية حيث يقوم الطالب بإعداد موضوع البحث وتسليمه أون لاين من خلال الموقع الإلكترونى المعلن عنه.


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