محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين ترعة جريدة بـ دسوق.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أعمال تغطية ترعة جريدة المتفرعة من ترعة شابة ضمن الخطة الاستثمارية للري.





يأتي هذا فى إطار تكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.





وباشرت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال القائمة بالتأهيل وتغطية ترعة جريدة المتفرعة من ترعة شابة ضمن الخطة الاستثمارية للرى بطول 6.5 كيلو متر.





وفي نفس السياق، يتابع المشروع فريق عمل يضم كلًا من محمد جميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، الدكتور على عامر رئيس قرية شابة، والمهندس مدحت جابر، هندسة رى غرب سيدى سالم، مهندس نبيل الشرقاوى مشرف الموقع.



