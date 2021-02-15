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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين ترعة جريدة بـ دسوق.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أعمال تغطية ترعة جريدة المتفرعة من ترعة شابة  ضمن الخطة الاستثمارية للري.

يأتي هذا فى إطار تكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

  وباشرت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال القائمة بالتأهيل وتغطية ترعة جريدة المتفرعة من ترعة شابة ضمن الخطة الاستثمارية للرى بطول 6.5 كيلو متر.

وفي نفس السياق، يتابع المشروع فريق عمل يضم كلًا من محمد جميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، الدكتور على عامر رئيس قرية شابة، والمهندس مدحت جابر، هندسة رى غرب سيدى سالم، مهندس نبيل الشرقاوى مشرف الموقع.

يأتي ذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف ومتابعة المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا  على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين.
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين ترعة جريدة بـ دسوق.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين ترعة جريدة بـ دسوق.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تبطين ترعة جريدة بـ دسوق.. صور
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