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رياضة

المقاولون العرب يجدد الثقة فى عماد النحاس ويغلق ملف أحزان الكأس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:24 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو الحلوانى

استقر مسئولو المقاولون العرب على تجديد الثقة فى عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة رغم الخروج المبكر من مسابقة كأس مصر .



وتلقى مسئولو المقاولون العرب صدمة قوية بعد هزيمة الفريق أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوديع مسابقة كأس مصر من دور الـ 32.


وقرر مسئولو المقاولون العرب على توقيع عقوبة قوية مالية على اللاعبين بعد الخروج من مسابقة كأس مصر ومواصلة العروض السيئة التى يقدمها الفريق فى الآونة الأخيرة.


وأكد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم المطلقة فى عماد النحاس المدير الفنى وقدرته على عودة الفريق إلى المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة .


وكان عماد النحاس المدير الفنى تقدم باستقالة لمحمد عادل المشرف العام على الكرة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة بعد النتائج السلبية ولكن تم رفضها من قبل الإدارة والتى أكدت تمسكها وثقتها فى وجوده ، وطالبت الإدارة الجميع بغلق ملف الخروج المبكر من كأس مصر للتركيز فى المرحلة المقبلة المهمة من مسابقة الدوري.

ويعيش المقاولون العرب أوقاتا صعبة فى الموسم الجارى بسبب مسلسل النتائج السلبية ، وأصبح في المركز الـ13 بمسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة وذلك بعد خوض 12 لقاء.

 

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