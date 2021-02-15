عمال مصر: الدولة صَمّدت أمام التحديات ببرامج حماية ومشروعات وفرت فرص العمل

أشاد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمعلومات الرسمية الواردة اليوم الإثنين في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن إنخفاض معدل البطالة لـ 7.2% خلال الربع الرابع 2020،طبقًا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,2% من إجمالي قوة العمل مقابل 7,3% فى الربع الثالث من عام 2020بانخفاض قدره 0,1 %، وبانخفاض قدره 0,8%عن الربع المماثل من العام السابق.





وأكد مدير مركز المعلومات عبدالوهاب خضر على تثمين مؤشر التراجع الذي يتابعه مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر- في إطار مهمته ورصده المستمر لملف العمل والعمال في مصر بكافة تفاصيله اليوميه- وأن ذلك يرجع إلى برامج الحماية الاجتماعية ،خاصة للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك إقامة المشاريع القومية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى توفر فرص العمل ،والتركيز أيضا على ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة خلال عملية تطوير المناطق العشوائية ،إضافة إلى استمرار عوده الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،موضحًا أن أحدث المعلوماث أشارت إلى أن عدد المتعطلين سجل 2,166مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل (1,262مليون ذكور ،904 ألف إناث) مقــابـل 2,061مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بارتفاع قـدره 105 ألف متعطل بنسـبة 5,1٪، وبانخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,0٪.



