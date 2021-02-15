مجلس النواب يوافق على قانون لائحة الشيوخ.. نواب يؤيدون خضوع مكافآت الأعضاء للضرائب.. ويؤكدون ندعم فكرة العدالة الضريبية

وكيل النواب: هناك رقابة شديدة على أموال المجلس ولجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك

مصطفى بكرى: نعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء

أيمن أبو العلا: كنت اتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرائب والرسوم









وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدا.





وأيد نواب عدم إعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافآت جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس وقال د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم الإعفاء مهم و رسالة للشعب كما ندعم فكرة العدالة الضريبية.





وأوضح النائب أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، الأصل هو الخضوع للضريبة، موضحا أن مالية المجلس خاضعة للرقابة المشددة والجهاز المركزي للمحاسبات شاهد على ذلك، مستطردا "هناك رقابة شديدة على أموال المجلس لجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك".





جاء تعقيب سعد الدين، على كلام النائبة ميرفت الكسان، التي قالت المجلس مستقل وسألت عن فكرة التداخل بين السلطتين، وعقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، قائلًا "فكرة ان يتولى المجلس حساباته لا تتعارض مع إلغاء الإعفاء من الضريبة".





وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن، وقال "كنت اتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرايب والرسوم".





وأضاف أبو العلا، في كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل اللائحة مجلس النواب، من قبل لتعديل تلك المادة، في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متنميا إدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراءها في لائحة النواب في الفترة المقبلة.

وكانت المادة تنص على :" تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.





ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.





وأتفق النائب مصطفى بكرى مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد ، مؤكدا انه لا يجوز ان نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.





واثار النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة إشكالية في ان الحكومة تطالب باعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب.

واشار إلى ان إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصري كانت ستدخل الموازنة.





كد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الاعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العدالة الضربية مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة ، ومن ثم لابد من المشاركة دفع الضرائب.





وكانت المادة تنص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.



