الاتحاد العربي للرجبي: مصر نظمت البطولة العربية بالإسكندرية بشكل احترافي

أشاد الاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس عبد الله الظالعي بتنظيم مصر للبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات في الإسكندرية.
واستضافت ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية البطولة العربية السادسة للرجال والتي توج بلقبها منتخب مصر للمرة الثانية والبطولة الأولى للسيدات والتي حصدتها مصر أيضا.
وأرسل الاتحاد العربي خطاب شكر للاتحاد المصري برئاسة حسام صاحب مشيدا بتنظيم البطولة العربية بطريقة احترافية في ظل جائحة كورونا الحالية.
كما وجه الظالعي التهنأة لنظيره المصري على فوز منتخب الرجال والسيدات واللقب في إنجاز كبير.
وأكد يوسف النيال مدير البطولة أن هناك إشادة كبيرة من جميع وفود المنتخبات المشاركة بمستوى المنافسات والتنظيم والإقامة والإعاشة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجهد المبذول من الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.
وأتم النيال أن البطولة خرجت بسلام دون أية إصابات بفيروس كورونا وسلامة جميع المشاركين في ظل نظام الفقاعة الطبية المطبق على اللاعبين وإجراء المسحات الطبية والإجراءات الاحترازية المطبقة من بداية حتى نهاية المنافسات.