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رياضة

الاتحاد العربي للرجبي: مصر نظمت البطولة العربية بالإسكندرية بشكل احترافي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

أشاد الاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس عبد الله الظالعي بتنظيم مصر للبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات في الإسكندرية.

واستضافت ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية البطولة العربية السادسة للرجال والتي توج بلقبها منتخب مصر للمرة الثانية والبطولة الأولى للسيدات والتي حصدتها مصر أيضا.

وأرسل الاتحاد العربي خطاب شكر للاتحاد المصري برئاسة حسام صاحب مشيدا بتنظيم البطولة العربية بطريقة احترافية في ظل جائحة كورونا الحالية.

كما وجه الظالعي التهنأة لنظيره المصري على فوز منتخب الرجال والسيدات واللقب في إنجاز كبير.

وأكد يوسف النيال مدير البطولة أن هناك إشادة كبيرة من جميع وفود المنتخبات المشاركة بمستوى المنافسات والتنظيم والإقامة والإعاشة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجهد المبذول من الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

وأتم النيال أن البطولة خرجت بسلام دون أية إصابات بفيروس كورونا وسلامة جميع المشاركين في ظل نظام الفقاعة الطبية المطبق على اللاعبين وإجراء المسحات الطبية والإجراءات الاحترازية المطبقة من بداية حتى نهاية المنافسات.

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