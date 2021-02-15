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حوادث

إغلاق 3 محلات بالسويس بسبب صدور قرار بإزالتها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:57 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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حسن غنيمة

أغلقت حملة مكبرة من رئاسة حي السويس تحت رئاسة المهندسه فاتن عبد الغني، رئيس الحي، 3 محلات كائنة بعقار 11 بشارع سعد زغلول نظرًا لصدور قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2019 بإزالة العقار حتى سطح الأرض .


كان قد صدر قرار تحت رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بإخلاء العقار سالف الذكر، حرصًا على الأرواح والممتلكات، كما أغلق الحي جراج بشارع محمد حافظ لاستخدامها في غير إيواء السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. 


وفي السياق ذاته أزال حي السويس الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية، ولافتات بشارع امين الحسيني وشارع محمد حافظ بمنطقة الملاحة القديمة. 

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