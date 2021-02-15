مد أجل الحكم على 20 متهما بالاتجار فى البشر بالأزبكية لـ 21 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، مد أجل الحكم على عصابة للاتجار فى البشر بالأزبكية، لجلسة 21 مارس.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.





كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا الى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الاعضاء البشرية متعاملين في اشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن احمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.