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ديني

هل فوائد دفتر التوفير حرام أم حلال؟.. مستشار المفتي يجيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:54 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التعامل مع "البوستة" بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البريد جائزة ولا شيء فى ذلك.

وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته عن سؤال « سأحج هذا العام من فوائد دفتر التوفير ولكنى سمعت أنها حرام فما الحكم فى ذلك؟»، ان أخذ أرباح دفتر التوفير حلال ولا شيء بها ويجوز لكِ ان تحجى وتزكى وتفعلى كل شيء منها.


وتابع قائلًا " أنه إذا كنت تعيش فى مصر فلا تسمع الفتوى إلا من أهل الاختصاص وهم هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية لأن هناك من يحرم ويحلل ولا يعرف دليل هذا، فلا تسمع من أحد لأنه سيخالف المؤسسات ويجب أن لا نشوش على البعض فى الأمور الجزئية."

هل دفتر توفير القاصر عليه زكاة مال؟

وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن زكاة المال عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21 ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .


وأضاف: وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .


واختتم: ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول .
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