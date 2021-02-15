تعافى وخروج 6 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

أعلن مستشفي قفط التعليمى بقنا، اليوم الاثنين، عن تعافي و خروج 6 حالات جديدة، من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام.





و قال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن اليوم السبت، شهد خروج 6 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا من قسم العزل بالمستشفى بعد تعافيهم تمامًا من الإصابة، وخضوعهم لفترة العلاج اللازمة، ليصبح إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا 101 حالة.







وأوضح مدير المستشفى، بأن الفرق الطبية بالمستشفى لا تألوا جهدًا فى تقديم كافة الدعم للمرضى حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، برعاية و دعم دائم من الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، و متابعة الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.





و أضاف الدكتور إسراء جمال، المشرف الطبى بالمستشفى، بأن الحالات التى خرجت اليوم، لأشخاص من كبار السن أعمارهم تترواح ما بين 46 إلى 75 عامًا، و يعانى بعضهم من أمراض مزمنة.





و شدد الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، على ضرورة استمرار المواطنين، الإلتزام بالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات وتطهير أو غسيل الأيدي باستمرار تجنبا للعدوى و انتقال الفيروس، وحرصًا على ما تحقق من جهود خلال الفترة الماضية فى مواجهة فيروس كورونا.







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