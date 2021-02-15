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مبادرة كابلات: نهدف تعليم أطفال المناطق النائية الفنون

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:35 م
مبادرة كابلات
مبادرة كابلات
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البهي عمرو
قالت هاجر مجدي مؤسس مبادرة كابلات، إن المبادرة تهدف لـ تعليم أطفال المناطق النائية الفنون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، شيرين عفت و رضوى حسن، أنه يتواصلون مع الأطفال ويقدمون لهم ما يحتاجون.

ولفتت إلى أنهم بدأوا من محافظة الإسكندرية، و بعد ذلك الذهاب دمنهور و طنطا و مرسى علم، و أسوان و مجموعة كبيرة من القري".

وأشارت إلى أنهم يتجولون فى معظم المحافظات، وأكد أن المبادرة تتم على الدعم و التطوع الذاتي. 

وأوضحت أن جميع الطلاب التى تعاملت معهم تعلموا بعض الفنون، وكشفت أنهم مستمرون فى المبادرة. 

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