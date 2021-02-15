مبادرة كابلات: نهدف تعليم أطفال المناطق النائية الفنون

قالت هاجر مجدي مؤسس مبادرة كابلات، إن المبادرة تهدف لـ تعليم أطفال المناطق النائية الفنون.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، شيرين عفت و رضوى حسن، أنه يتواصلون مع الأطفال ويقدمون لهم ما يحتاجون.





ولفتت إلى أنهم بدأوا من محافظة الإسكندرية، و بعد ذلك الذهاب دمنهور و طنطا و مرسى علم، و أسوان و مجموعة كبيرة من القري".





وأشارت إلى أنهم يتجولون فى معظم المحافظات، وأكد أن المبادرة تتم على الدعم و التطوع الذاتي.





وأوضحت أن جميع الطلاب التى تعاملت معهم تعلموا بعض الفنون، وكشفت أنهم مستمرون فى المبادرة.



