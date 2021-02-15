محاور مرورية وميادين جديدة بشارعي الجلاء والمحكمة بالسويس

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، اليوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة بشارعي الجلاء والمحكمة، رافقه خلالها اللواء محمد الالفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء باسم العطار نائب مدير الأمن . إيهاب





وخلال الجولة اكد المحافظ علي الشركة المنفذة لأعمال التطوير بسرعة الانتهاء من استكمال الميدان وتخطيط وعمل محاور مرورية لمداخل ومخارج الشوارع بالمنطقة لتسهيل الحركة المرورية ومنع ازدحام وتكدس السيارات أوقات الذروة ، مشيرا الي سرعة استكمال شبكة وبالوعات صرف الامطار بشارع الجلاء واعمال الرصف والتجميل والانارة العامة بالمناطق النتي يتم تطويرها .





وشدد علي رئيس الحي برفع اي اشغالات او مخلفات تعرقل العمل والاهتمام بالنظافة العامة .





كما تفقد مبني المركز التكنولوجي والخدمات لمحافظة السويس الذي يتم انشاءه بشارع الجلاء ويشمل قاعة اجتماعات كبري تليق بمحافظة السويس ومركز تكنولوجي متكامل لخدمة أبناء السويس اسوة بباقي المحافظات .



