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توك شو

طبيب نفسي: الشكل الخارجي للمرأة يعتبر 1% من الجمال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:30 م
مكياج
مكياج
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد عمارة استشاري الطب النفسي بالطاقة الحيوية، إن الشكل الخارجي يعتبر جزءا من 100 جزء من الجمال، موضحًا أن هناك سيدات يتمتعن بالجمال ولكن يعانون من الغباء، أو الجهل أو الرائحة غير الطيبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، شيرين عفت و رضوى حسن، أن الجمال قيمة يشمل أشياء داخلية وخارجية. 


ولفت إلى أن من يستمد قيمته الجمالية من الأخرين سيظل اسير تلك الأشخاص، ولكن الشخص هو من يقيم نفسه.

وكشف أنه يقدم التحية لـ الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ذلك لـ احتفاظها بجمالها ولا تضع أى أنوع من المكياج، وتظهر بطبيعتها للجميع، معلقًا : " الفنانة سوسن بتقول هو أنا لسه هحط مكياج". 

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