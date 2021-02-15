هناك العديد من الوصفات السهلة واللذيذة التي تجعلك لن تتوقفي عن طبخها أبدا ونقدم لك اليوم طريقة عمل الصفيحة باللحم والصنوبر.





مقادير عمل الصفيحة باللحم والصنوبر





أولًا العجين

٦ كوب من الدقيق .

٢ كوب من لبن الزبادي الدافئ.

٤ ملاعق كبيرة زيت زيتون.

٣ ملاعق صغيرة خميرة .

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.





ثانيًا الحشوة :





٤ حبات بصل حجم كبير مفرومين فرمًا ناعمًا.

نصف كغ لحم مع دهن مفروم ناعمًا.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة ملح كبيرة .

نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

رشة فلفل أسود.

رشة هيل مطحون ٠

كوب لبن زبادي.

٢ ملعقة كبيرة طحينة.

٢ ملعقة كبيرة خل ابيض.

نصف كوب من الصنوبر.





طريقة تحضير صفيحة باللحم والصنوبر





اولًا العجينة:

نذوب الخميرة في الماء الدافئ.

نخلط الطحين مع الملح .

نضيف اللبن والزيت والخميرة

ونعجن المزيج جيدًا باليدين حتى يصبح متماسكًا وكتلة واحدة.

عند الانتهاء ندهن سطح العجين بطبقة خفيفة من الزيت.

نضعها في وعاء ونغطيها بقماشة ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر.

عندما يتضاعف حجم العجينة نقسمها الى قطع بحجم البيضة ونغطيها ونبدأ بإعداد الحشوة.





ثانيًا: اعداد الحشوة





نضع البصل واللحم والصنوبر في وعاء

نضيف الملح .البهار. الفلفل.الهيل والقرفة

نضيف الزيت واللبن والطحينة والخل

نقلب المكونات جيدا ًًحتى نحصل على مزيج متجانس.

نفرد قطع العجين بالشوبك لنحصل على قطع مسطحة ورقيقة

نضع كمية من الحشوة على كل قطعة ونفردها بأصابع اليد .

عندما ننتهي من هذه العملية تصبح قطع الصفيحة جاهزة للشوي في الفرن .

نسخن الفرن الى درجة ١٨٠ ف

نضع قطع الصفيحة في صينية وندخلها الى الفرن ونتركها حتى تنضج .

أخيرًا نضع الصفيحة في الطبق ونقدمها مع لبن الزبادي وبالهناء والصحة.