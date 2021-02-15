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أخبار العالم

صحيفة إيطالية: السراج أجرى عملية جراحية خطيرة في روما

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة ""كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما.

وقبل مغادرته طرابلس متوجها إلى روما، وقع السراج مرسوما بترك صلاحياته لنائب رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.

ولم تحدد مذكرة التكليف تاريخ عودة السراج من سفره الذي يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات سياسية كبيرة بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، يأمل الليبيون منها إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها منذ العام 2011.
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