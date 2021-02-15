صحيفة إيطالية: السراج أجرى عملية جراحية خطيرة في روما

قالت صحيفة ""كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما.





وقبل مغادرته طرابلس متوجها إلى روما، وقع السراج مرسوما بترك صلاحياته لنائب رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.



