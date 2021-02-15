حالة واحدة تجعل قرارات مجلس الشيوخ باطلة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه على ان تؤخذ الموافقة النهائية غدًا، و فيما يلى نستعرض الحالة التى تسمح لمجلس الشيوخ عقد جلساته خارج مقر المجلس:



تنص المادة 6 على أن مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.





وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ له عدد من الاختصاصات وفقا للمادة 3 وهي:



