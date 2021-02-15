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أخبار البلد

10 سنين مشتغلين.. "الصحفيين" تعلن قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نقابة الصحفيين عن قواعد وإجراءات الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس، موضحةً أنه يتم تقدم طلبات الترشح في " القاعة المستديرة " بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من قدامي أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات، بالإضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وفقا لقانون النقابة، والذي ينص أيضا على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس. 


وأعلنت النقابة في بيان، الاثنين، أن منصب النقيب يشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، وفي كل الأحوال، يجب ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع.

ويتطلب من كافة المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة 2020، ودمغة صحفية بقيمة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكافة القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
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