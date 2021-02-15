المركز القومي للترجمة يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الدورة الثانية عشرة من جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، جائزة الشباب للترجمة في دورتها التاسعة و جائزة الترجمة العلمية في دورتها السادسة.





وتشمل شروط الجائزة أنه تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين "علمًا بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم".





وتشمل شروط التقدم للجوائز:

أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في أحدى دور النشر المصرية

يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية و أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية

يشترط أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة

يجب أن يختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكي يتقدم لها وبعمل واحد

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في اوقت نفسه.

لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل ؛التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات

لا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوي

ألا يزيد عمر المتقدم لنيل جائزة الشباب وقت التقدم عن 40 عامًا

أما عن الأوراق والوثائق المطلوبة للمشاركة فى الجائزة:

نموذج المشاركة في الجائزة

تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد عن ألف كلمة

سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لجائزة الشباب

صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة

ثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي،وخمسة أصول من العمل المترجم .

وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بادارة التدريب والجوائز يوميًا اعتبارًا من 1 مارس وحتى 15 أبريل يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت.





جدير بالذكر أن الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه و درع تذكاري وشهادة تقدير ،بينما يحصل الفائز بجائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير،أما الفائز بجائزة الثقافة العلمية فيحصل على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه ودرع تذكاري وشهادة تقدير.