أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد ومنظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض أبرزها:









حذر الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، من طقس غد الثلاثاء، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستصل لـ 14 درجة مئوية بالنسبة للعظمى ، إلى جانب فرص لسقوط أمطار على المدن الساحلية.





كما ونوه الدكتور محمود شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن وجود رياح مثيرة للأتربة ، ووجه تحذيرا لأصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد.





وأوضح "شاهين" أن نشاط الرياح سيزيد الإحساس من انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، على الطرق المكشوفة.





















عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح إن منظمة الصحة العالمية تتراجع عن تصريحاتها، حول استبعاد مختبر ووهان الصينى لعلوم الفيروسات من تسرب فيروس كورونا.





وكشفت القناة أن منظمة الصحة أكدت أن الفرضيات لا تزال مطروحة حول منشأ الفيروس، وأن بعثتها إلى الصين قدمت معلومات مهمة تساعد فى فهم أصل الفيروسات.

















قال الكابتن فتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن نادي الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من النجوم المميزة و التى هى على مستوى عال من المهارات، موضحًا أن سواء الحظ يواجه مدرب الفريق باتشيكو.





وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، من اللاعبين التى تقلب المباراة، ويقوم بشغل عالى فى الملعب، ويمتلك روح رياضية كبيرة، لافتا إلى أن شيكابالا، من الشخصيات التى تشبه نجم الأهلى وليد سليمان.

















قالت سارة الأمين المكرمة من وزير الهجرة ، على نشاطها المجتمعي بقارة أفريقيا، إن مصر على مدار العصور وهي تحظى بالوجود الإفريقي القوي ، ولا أحد ينكر مساهمة مصر في تحرر الشعوب قديما .





وأضافت سارة الأمين ، خلال استضافتها في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنها تعيش في دولة "كينيا " منذ ثلاثة سنوات ، وأسست من خلال مؤسسة إفريقيا السعيدة ، للاهتمام بـ " حق المياه" ، من خلال حفر الآبار ، والشق الأخر يتعلق بالاهتمام بالتعليم .













قالت رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، إن "ليدي ديانا" و"هند رستم"، من أكثر السيدات جاذبية للرجال، وذلك بسبب تشابه نظرات الحب والأنوثة بينهم، خاصة النظرة التي تعتمد أن يكون الذقن لأسفل والعين لأعلى، لإنها تشعر الرجل بأنه أكثر سيطرة في العلاقة.





ولفتت رغدة السعيد، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع عل فضائية "تن"، إلى أن السيدات لديهن القدرة على خداع الرجال بنسبة أكبر منهم، وهو مايعكس قدرة الستات على التعامل مع أولادهم في فترة ما قبل النطق.

















استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 15-2- 2021.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





الطماطم 2 جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 3 جنيهات

الفاصوليا 16 جنيها

















قال الفنان محمد ثروت، إن أغنية "يا مستعجل على فراقي" من ضمن مجموعة أغاني سيتم تقديمها الفترة القادمة، ومن حمسه ودعمه بشكل أكبر هو ابنه "أحمد ثروت"، وبالفعل تم العمل على الكلمات والألحان، وقد لحن الأغنية الملحن الكبير محمد رحيم، وكلمات الشاعر تامر حسين.





وتابع الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه حدث تفاعل غريب بينه وبين كلمات الاغنية، معقبا: "انا غنيتها من اول مرة قريتها، وفعلا هما قعدتين مع المؤلف والملحن وفي القاعدة الثالثة سجلنا الاغنية بالشكل اللي هي خرجت بيه، الأغنية خدت قلبي"، لافتا الى أنه تعامل مع الفنان محمد رحيم أكثر من مرة، ولكن كلها كانت أغاني وطنية وما شابه ذلك، وكانت أول مرة أن يتعاونوا في هذا النوع من الأغاني العاطفية أو الدرامية.

















قالت سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي ، إن الاسرة وخاصة الأب والأم هما الاساس في تربية الأبناء، ومع وجود التكنولوجيا الحديثة والمؤثرات الخارجية، قل الترابط الاسري بشكل ملحوظ ، لان الأسرة حاليا غير الاسرة سابقا بعيدا عن التكنولوجيا، وذلك لمحاولة الأهل مواكبة الحياة ومتطلباتها فهم يعملون طول النهار ويتركون الابناء لفترة طويلة وحدهم.





وتابعت سالي الشيخ ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الاب والام الطرفان المسؤولان عن بناء الاسرة، لافتة الي ان تكوين الاسر حاليا اصبح مختلفا فهناك اسر تقوم على الأب فقط او الام فقط، مشيرة الي ان تربية الاطفال تختلف في كل مرحلة عمرية، مشددة على ان الاطفال لديهم نوع خاص من التعلم وهو التعلم بالملاحظة "التقليد" من الاب والام او المجتمع المحيط المقرب اليه.

















قال عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، ببورسعيد إن سوق الخضار ببورسعيد قبل تطويره كان على مساحة 21 ألف متر، وكان جزءا منه سوق السمك القديم، وتكون سوق الخضار القديم من 240 باكية عشوائية للخضار، ولكن وفقا لتوجيهات محافظ بورسعيد وإشراف الدولة تقرر بعد تطوير سوق السمك ببورسعيد أن يتم تطوير سوق الخضار أيضا.





وتابع عادل عبدالفتاح، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيه من قبل المحافظة كان لحي العرب بالأخص لأنها منطقة أسواق، ولذلك تم عمل بازار الخضار للجمع بين بيع القطاعي والجملة في نفس المكان، وبذلك تم تقليل سعر الخضار، وذلك لأنه تم توفير الشحن والتعبئة من مكان نقل الخضار الى الباعة الصغار، وذلك يهدف لخدمة المستهلك والمواطن أولا.