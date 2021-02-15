يساعد الدجاج على تعزيز افراز هرمونات السعادة كما يحتوى على قدر كبير من البروتين الحيوانى هذا بجانب مذاقه اللذيذ خاصة عندما يشوى فى الفرن.





نقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي فى الفرن بـ 3 وصفات مختلفة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة





الطريقة الأولى





مقادير دجاج مشوي في الفرن





دجاجة صحيحة

زيت

سماق

كاري

زعتر

جاف

بصلة مبشورة

شطة

خل

ليمون

زبادي

صلصة طماطم

ملح فلفل





طريقة تحضير دجاج مشوي في الفرن





* اخلطي الزبادي مع الصلصة وعصير الليمون والخل والشطة





* ضيفي البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت





* افتحي الدجاجة على شكل فراشة وضعي عليها التتبيلة واحشيها بين الجلد واللجم و ضعيها في صينية بها القليل من الزيت وضيفي عليها باقي التتبيلة وادخليها الفرن حتى تمام النضج





الطريقة الثانية





مقادير دجاجة مفتوحة من الظهر مشوية في الفرن





دجاجة مفتوحة من الظهر

بصل مبشور

طماطم مبشورة

زبادى

ليمون

زيت

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير دجاجة مفتوحة من الظهر مشوية في الفرن





* تتبل الدجاجة بخليط الزبادى و البصل والطماطم والملح والفلفل وعصير الليمون





* توضع مع التتبيلة فى صينية وترش بالزيت و توضع فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر لونها وتقدم





الطريقة الثالثة





مقادير عمل دجاجة صحيحة مشوية في الفرن

زيت

بصلة مبشورة

نصف ملعقة كبيرة روزماري جاف

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة شطة ناعمة

نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم

زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

ملح فلفل أسود

عصير ليمون

بقدونس مفروم

طريقة تحضير دجاجة صحيحة مشوية في الفرن





* يخلط البصل والملح والفلفل ثم يصفى ويخلط ماء البصل مع الزبادي وعصير الليمون و يضاف الخل وشطة وروزماري وزعتر وكمون وملح وفلفل و تتبل الدجاجة بالخليط ويفضل تغطيتها ووضعها فى الثلاجة لمدة ليلة





* فى صينية الفرن المدهون بالزيت ونضع الفرخة التتبيلة على الوجه و تدخل الفرن وتترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع بقدونس مفروم وصوص الشوي







