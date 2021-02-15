نشرة أخبار العالم.. إعفاء 5 وزراء في تونس.. ورئيس حكومة الوفاق يجري عملية خطيرة.. وعاصفة ثلجية تضرب دولا عربية

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:









اتهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الاثنين، الولايات المتحدة بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق من خلال ارسال آلاف شاحنات الأسلحة والمعدات العسكرية، واصفًا تصريحات واشنطن حول مقتل قوات تركية بالعراق بـ "المزحة".









ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أنه سيجري من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إطلاق خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل.









قالت صحيفة ""كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما.









كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الإرهابي المصري، ياسر سري، والمتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي، في طريقه للحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا.









أفادت بيانات خاصة بمراكز متخصصة بالمناخ والطقس، بحدوث عاصفة ثلجية وصفت بـ"التاريخية والنادرة"، من المقرر أن تصل، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة بلاد الشام والعراق ومصر ويصل تأثيرها إلى ليبيا.









كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خريطة طريق يجرى العمل عليها في المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق.









نفلت مصادر لوكالة "عمون" الأردنية، أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، قد تكون اعلنت عن الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية.









أفادت سلطات إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية 6.









أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء 5 وزراء من مهامهم وكلف آخرين بتسيير الأعمال.