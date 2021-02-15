ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. إعفاء 5 وزراء في تونس.. ورئيس حكومة الوفاق يجري عملية خطيرة.. وعاصفة ثلجية تضرب دولا عربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:06 م
فايز السراج
فايز السراج
Advertisements
قسم الخارجي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:


اتهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الاثنين، الولايات المتحدة بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق من خلال ارسال آلاف شاحنات الأسلحة والمعدات العسكرية، واصفًا تصريحات واشنطن حول مقتل قوات تركية بالعراق بـ "المزحة". 


ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أنه سيجري من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إطلاق خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل.


قالت صحيفة ""كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أجرى عملية جراحية خطيرة استمرت أكثر من خمس ساعات بالعاصمة الإيطالية روما.


كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الإرهابي المصري، ياسر سري، والمتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي، في طريقه للحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا. 


أفادت بيانات خاصة بمراكز متخصصة بالمناخ والطقس، بحدوث عاصفة ثلجية وصفت بـ"التاريخية والنادرة"، من المقرر أن تصل، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة بلاد الشام والعراق ومصر ويصل تأثيرها إلى ليبيا.


كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خريطة طريق يجرى العمل عليها في المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق.


نفلت مصادر لوكالة "عمون" الأردنية، أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، قد تكون اعلنت عن الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية.


أفادت سلطات إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية 6.


أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أن  رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء 5 وزراء من مهامهم وكلف آخرين بتسيير الأعمال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية.. دولة عربية تكشف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا.. تعليق مفاجئ من الصحة العالمية.. ضربة جديدة لتركيا في ليبيا

رئيس الحكومة التونسية: أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية مسألة وقت

عاصفة ثلجية تضرب شمال أوروبا.. شاهد

عاصفة ثلجية عنيفة تضرب هولندا | فيديو

الصحف الإماراتية.. نجاح كبير للبروتوكول المصري لعلاج كورونا.. أسبوع الحسم في تونس.. جرائم حوثية جديدة

تونس.. قرار عاجل من المشيشي بإعفاء 5 وزراء من مهامهم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا.. فيديو

32 دعاء بعد صلاة العصر يجمع لك كل خيرات الدنيا.. لا تتوقف عن ترديده إلى صلاة العشاء

تركيا تستدعي السفير الأمريكي عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور