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محافظات

فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:44 م
فريق مدينة المطرية
فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
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همت الحسينى
أقيمت اليوم  مباراة نهائى دورى مراكز الشباب على مستوى الدقهلية بين فريقى مركز شباب المطرية التابع لإدارة المطرية ، وفريق مركز شباب المخزن التابع لادارة شباب السنبلاوين  وذلك باستاد المنصورة الرياضى.


جاء ذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وطارق باشا وكيل المديرية، وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة.

يأتى  ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم  وخاصة الشباب وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه.


وفاز ببطولة الدورى على مستوى المحافظة محققا للمركز الأول فريق مركز شباب مدينة المطرية باربعة أهداف مقابل لاشيء لفريق مركز شباب المخزن بالسنبلاوي، والذى يقام للعام الثامن على التوالى من خلال وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى " دورى مراكز الشباب فى نسختة الثامنة" .


وقام السكرتير العام ووكيل وزارة الشباب والرياضة بتسليم كأس الدورى والجوائز العينية للفريق الفائز كما قام ايضا بتسليم الجوائز على الفرق فى المراكز الثانى والثالث والرابع بالدورى المشار اليه وهم على التوالى فريق المخزن بالسنبلاوين وفريق مركز شباب طماى الزهايرة بادارة السنبلاوين والمركز الرابع حققه فريق مركز شباب العصافرة بالمطرية.


ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الدورى المذكور للعام الثامن 2020/2021 تمت تصفياته على مستوى المحافظة بين 21 فريقا بمراكز شباب المحافظة تابعة ل 19 ادارة شباب بالمحافظة، وتم تقسيمهم الى 4 مجاميع وكانت المباريات تقام يومي الأحد والاثنين اسبوعيا وبلغ عدد المباريات التى تمت بين الفرق 136 مباراة واشترك فى تلك المباريات 660 لاعبا بمراكز الشباب المشاركة.



وقد أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجهود المتواصلة  من قبل اجهزة المحافظة فى دعم الرياضة والرياضيين والمتابعة المستمرة لانشطة مديرية الشباب والرياضة على ارض محافظة الدقهلية.


وفى نهاية الاحتفال بالفرق الفائزة أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة سكرتير عام المحافظة درع مديرية الشباب والرياضة تقدير وشكر لجهود اجهزة المحافظة لدعم مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
فريق مدينة المطرية يفوز بنهائى دوري مراكز الشباب في الدقهلية
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