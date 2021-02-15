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رياضة

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى

أكد  إيان راش أسطورة نادي ليفربول ثقته في بقاء الدولي المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال راش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "ليفربول لديه جاذبية واسعة، أعتقد بأنه سيبقى في ليفربول لموسم أو موسمين آخرين على الأقل".

وأوضح راش أن فرق مثل برشلونة وريال مدريد لديها تاريخ مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وبالنسبة له أن ترتبط بمثل هذه الأندية فهو شرف كبير للاعب، ولكنه يعتقد أن صلاح سيظل في ليفربول.

وفى هذا السياق ، يعيش فريق ليفربول أوقاتا صعبة للغاية فى الوقت الحالى بسبب مسلسل النتائج السيئة التى يحققها فى الفترة الأخيرة، والتى كان آخرها أول أمس، السبت، بعد هزيمته أمام ليستر سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس على ملعب "كينج باورز" بمنافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول عروضه السيئة بمسابقة الدوري خلال الموسم الكروى الجاري، ويكتب الهزيمة الثالثة له على التوالى فى ظهور هو الأسوأ له منذ عام 2014 والذى تلقى خلاله 3 هزائم متتالية بمنافسات البريميرليج.

وفقد ليفربول 3 نقاط مهمة فى صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزى، والذى بات بعيدا عن المنافسة عليه خلال الموسم الجاري بسبب توقف رصيد عند 40 نقطة محتلا بها المركز الرابع، وفى المقابل رفع ليستر سيتى رصيده إلى 46 نقطة محتلا بها المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة.



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