أكثر التغريدات رعبًا على الإطلاق.. كيف هنأت CIA الأمريكان في عيد الحب؟

لقد ارتقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بسمعتها المعروفة بعد أن غردت بيت شعر رومانسي لمتابعيها البالغ عددهم ثلاثة ملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم يقدره الجميع.





عملاء المخابرات الأمريكية ليسوا غرباء عن الرومانسية على ما يبدو، بعد أن تمنت وكالة المخابرات المركزية بشكل خفي لأمريكا الأفضل في عيد الحب من خلال قصيدة شعر دونتها على صفحات حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





"الورود حمراء، وزهرة البنفسج لونها أزرق، عيد حب سعيد من وكالة المخابرات المركزية لكم !" بهذه التغريدة غير المعتادة غردت الوكالة على حسابها على تويتر - كانت القصيدة إجابة لرمز طلبت وكالة الاستخبارات من مستخدمي الإنترنت فك تشفيره في 12 فبراير.





ولم يكن اللغز نفسه شكلًا من أشكال التعذيب -على عكس بعض "أساليب الاستجواب المعززة" التي استخدمتها الوكالة في الماضي- وفقا لتغريدات البعض مازحين.





ومع ذلك، وجد الكثيرون أن نغمة وكالة المخابرات المركزية الرومانسية غير متزامنة قليلًا مع صورتها المثيرة للجدل التي شابتها اتهامات تجسس وادعاءات بأنها تدخلت مرارًا وتكرارًا في الشؤون الداخلية للحكومات الأجنبية.





ولذلك قرر مستخدمو الإنترنت اقتراح بعض النهايات البديلة للقصيدة الفيروسية:





"الورود حمراء.. زهرة البنفسج لونها أزرق.. عيد حب سعيد.. يمكننا رؤيتكم !"، بهذه التغريدة مزح أحد المغردين على تويتر من تغريدة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.





وبغض النظر عن نية وكالة المخابرات المركزية من وراء القصيدة، فقد اقترح الكثيرون أن المنشور كان في الواقع "مخيفًا" وربما "أحد أكثر التغريدات رعبًا على الإطلاق".