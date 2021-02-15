غدا اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

يعقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا غدًا، الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.





وقالت مصادر لـ"صدى البلد" إن الاجتماع سيتناول مناقشة الخطط المستقبلية للحكومة التي تم عرضها على مدار الأيام الماضية.





ويأتي الاجتماع بعد أن استمع مجلس النواب، إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة على مدار الأسابيع القليلة الماضية سواء خلال الجلسة العامة أو اللجان النوعية.





الجدير بالذكر أن اللجان النوعية تجهز الردود على بيان الوزراء؛ تمهيدًا لإعداد تقرير وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.





كانت الأسابيع الماضية شهدت نشاطا رقابيا مكثفا على أداء الحكومة من خلال طرح العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة.



