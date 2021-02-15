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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| «مياه وكهرباء الإمارات» تفتح باب تقديم طلبات الاهتمام بمشروع المرفأ 2 لتحلية المياه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:02 م
محطات مياه
محطات مياه
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن المشروع يهدف لتعزيز أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتوفير حوالي 150 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من الإنتاج المستدام للمياه.

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كما سيُسهم مشروع محطة المرفًا 2 بشكل أساسي في دعم مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع، وذلك باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي في تحلية المياه ذات الكفاءة والتنافسية العالية، وهو ما يشكل جزءًا من استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الطاقة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "نعمل من خلال تطوير مشروع المرفأ 2 على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة في إمارة أبوظبي. تعتبر تقنية التناضح العكسي من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تحلية المياه وفقًا لأعلى معايير الكفاءة من حيث الطاقة والتكلفة. كما تُسهم هذه التقنية في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتقليل استهلاك الغاز بشكل كبير عن طريق الفصل بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة."

وسيتم تطوير مشروع محطة المرفًا 2 على مقربة من محطة المرفًا للمياه والكهرباء القائمة حاليًا على بعد حوالي 110 كم غرب مدينة أبوظبي، ويتضمن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة تحلية مياه البحر بسعة إنتاج 150 مليون جالون إمبراطوري من المياه يوميًا من القدرة الانتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم 40 بالمئة كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد، وفيما يتعلق بملكية الحصص المتبقية، فإن ملكيتها ستؤول بشكل غير مباشر لجهات تابعة لحكومة أبوظبي.

ويتوجب على جميع الجهات الراغبة بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالعطاء إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي في 4 مارس 2021، عبر إرسال نسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني وعنوانه [email protected]

وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإصدار تقديم طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية.

 
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