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حوادث

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان زوجين عثر عليهما مقتولين داخل منزلهما بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:54 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
أمرت نيابة الإسماعيلية بانتداب خبراء الطب الشرعى، لتشريح جثمان زوجين، عثر على جثتيهما داخل منزلهما في ظروف غامضة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد، مفاده العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.

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