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مؤسسة منظمة "أفريقيا سعيدة": نعمل على توفير المياه لمواطني كينيا والاهتمام بحقوق التعليم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:48 م
سارة الأمين
سارة الأمين
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نورهان رأفت
قالت سارة الأمين، مؤسسة منظمة "هابي أفريقيا "، إن المنظمة مسئولة عن حقوق الإنسان، ومختصة في حق الشعوب في الماية، وحق الفتيات في التعليم.

ولفتت سارة الأمين، خلال استضافتها في برنامج "ست الستات"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن دولة "كينيا" تعاني من نقص كبير في المياه، على الرغم من أنها من دول حوض النيل، إلا أن المياه بها الكثير من الأمراض ولا تصلح للشرب، وتبعد مسافات طويلة عن مواطني كينيا.

وكشفت إلى أن سبب الاتجاه إلى أفريقيا، أنها جزء مهم تتواجد عليه مصر، وأن دراستها للإعلام كانت من منطلق تغيير العالم.

وتابعت: أن هناك العديد من مواطني كينيا لا يعلمون ما معنى الدولة، ومازالوا يتحدثون اللغات القبلية.
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