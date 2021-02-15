منى زيدو تكتب: اللا مبالاة طريق معبّد لجهنم

المسؤولية فرض على كل إنسان تجاه اخاه الانسان بغض النظر عمّا يعتقده الطرف الآخر من آراء ربما تكون غير التي نعتقد بها نحن أو أننا لا نرى ما يشعر به الطرف الآخر. عدم الإحساس بالمسؤولية ربما له أسباب عدة منها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وربما الرؤى السياسية والتاريخية لها تأثيراتها أيضًا. خاصة أن النظام التعليمي والتربوي وما فعلته الأنظمة عبر سنوات حكمها الطويل، أرادت أن تنتج مجتمعًا نمطيًا لا يفكر إلا بما تقول لهم تلك الأنظمة وبالتالي يخدمون ما تريده هي.

بهذا الشكل تشكلت لدينا منظومة معرفية اعتقدنا أنها تمثل الحقيقة والواقع الذي نعيشه وأن كل ما يناقض ذلك ما هو إلا هراء لا فائدة منه، أو حتى كنا نتهم الآخر بالجهل وعدم المعرفة في أحسن الأحوال أو أنه تابع لجهة أجنبية خارجية تسعى لتثبيط هيبة الدولة والمجتمع. بهكذا نظام تعليمي وتربوي تم إعداد أجيال من المتعلمين الذين لا يفقهون ما هو خارج دفتي الكتب التي درسوا منها أو انتهلوا علومهم منها. ونفس الأمر كان مع التعليم الديني المؤدلج والمسيس الذي انتج مجتمع يسير خلف رجال الدين من دون أن يشك بعلومهم ومعرفتهم الدينية التي يعطونها للمتعلمين.

ما بين السياسة والدين كانت النتيجة التي وصلنا إليها بعد عقود من السنين ما هو إلا مجتمع مشتت فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا وحتى سياسيًا، ولم يكن هذا التشتت إلا صدىً لتشتت دول المنطقة وارتباطاتها الإقليمية والدولية المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في كافة السياسات المتبعة في المجتمع. وانقسمت الدول إلى شرقية وغربية من ناحية، وإلى سنية وشيعية من ناحية أخرى. منها من كان مؤيد وداعم لهذا الطرف ومنها كان يجاهر بمساندته للطرف الآخر على أساس أنه الأحق. وما بين هذا وذاك كانت النتيجة الطبيعية تظهر بشكل مباشر في التشتت المجتمعي والذي كان يؤثر أيضًا بنفس الوقت على الترابط العائلي والمعرفة التي يتلقونها من أدوات الأنظمة التي كانت تسوق لسياساتها.

اللا مبالاة التي نعانيها في شخصيتنا بكل تأكيد لها مسبباتها الداخلية والذاتية، لكن بنفس الوقت لا يمكننا ان نتجاهل المؤثرات الموضوعية والبرانية التي كان لها الدور الرئيسي في تحديد معرفتنا ووعينا الذي كنا بدورنا نعتبره الحقيقة بعينها. ولكن مع التطور التكنولوجي والتقني في العقود الأخيرة والتي باتت فيها أدوات المعرفة متاحة للكل ومن غير صعوبة، بتنا نرى الكثير من الأمور التي كنا نجهلها أو لم نكن قد سمعنا بها من قبل، وهذا ما أثار لدينا الشكل في المعلومات الجديدة أو في معلوماتنا التي كنا نؤمن ونعتقد أنها الحقيقة. ما بين الحقيقة التي كنا متمسكات بها وما بين الجديد الذي نتابعه والتي كانت تدحض معظم معلوماتنا، دخلنا في نفق الشك الداخلي وباتت التساؤلات تنهمر علينا مع عدم معرفة أجوبتها، لكن ظاهريًا كنا نعطي الانطباع أن ما نعتقده ما زال هو الصحيح وغير ذلك ليس له أية أهمية تذكر حتى على مناقشتها.

وأكبر مثال على ذلك هو ما نراه الآن في محاولات أردوغان في استعادة العثمانية من جديد والتي راح من أجلها يجند المرتزقة من كافة الجنسيات لتحقيق أوهامه تلك. وكلنا يدرك أن الاحتلال العثماني للمنطقة هو السبب الرئيس في تخلفها وجهلها، جراء ما نهبه العثمانيين من معرفة وكتب وحرفيين لمركزهم مع الإبقاء على المناطق التي ترزح في الجهل. وكلنا يعلم أنه كيف كان السلاطين العثمانيين يقتلون أولادهم وأخوتهم وحتى آباءهم من أجل الاستحواذ على السلطة، والتي كان فيها شيوخ السلطان يصدرون الفتوى لتحليل هذه الجريمة الشنيعة.

لكننا نرى عدم المبالاة المتواجدة عند من ارتمى في أحضان أردوغان وكأنه يقوم بعمل بطولي وأنه يخدم الخليفة، ولا يعلم أنه ليس إلا بندقية مأجورة عند أردوغان الذي سيتخلى عنه ويبيعه في أقرب سوق نخاسة إن تطلب الأمر ذلك. فكيف لأردوغان الذي يعتبر نفسه يسير على درب أجداده من السلاطين الذين قتلوا عوائلهم من أجل السلطة والمال والنفوذ، كي لن يتخلى أردوغان عنهم في أي وقت كان.