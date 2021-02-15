ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. النابي يحشد صفقات المريخ الجديدة لمواجهة الأهلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:13 م
التونسي نصر الدين
التونسي نصر الدين النابي
Advertisements
ريهام بكير
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في أولى مبارياتهما بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة، الأهلي والمريخ وسمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنغولي.

ويتسلح المريخ السوداني بصفقاته الجديدة التي ضمها في يناير الماضي وفي مقدمتهم القيادة الفنية التي تولاها التونسي نصر الدين النابي، وعن اللاعبين فقد تم التعاقد مع الثنائي النيجيري المدافع أديلي والمهاجم توني آدجو، والمدافع الكاميروني باسكال إيبوسي، ولاعب وسط الأوغندي سعيد كايويوني، والمهاجم الجامايكي توني ماتوكس.

ويتصدر الفريق السوداني المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة من خوض 9 مباريات فاز في 5 مواجهات واتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة، وأحرز 12 هدفا وسجل في شباكه 3 أهداف.

وعلى الرغم من تساوي المريخ والأهلي في عدد المباريات المحلية إلا أن المارد الأحمر يتفوق في المعدل التهديفي حيث سجل 19 هدفا بينما سكنت شباكه 4 أهداف.

ويأمل المريخ في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، أمام حامل اللقب القاري والمتوج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

مفاجآت مجموعة الأهلي .. سيمبا التنزاني يتعاقد مع مدرب المريخ السوداني

منافس الأهلي.. نصر الدين النابي مديرا فنيا للمريخ السوداني

المريخ السوداني يعلن عبر صدى البلد تعيين نصر الدين النابي مدربا للفريق

المريخ السوداني يكشف حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقاته الشتوية

ترشيحاتنا

رئيس الأولمبية الدولية يبعث خطابا رسميا حول مونديال كرة اليد بمصر

في ذكري رحيل فاتن فريد.. تفاصيل قصة مقتلها التي هزت الرأي العام

وفاة البدري فرغلي البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

سكب طفله الزيت على الأرض فخنق والدته حتى الموت في الحوامدية "تفاصيل التحقيقات"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور