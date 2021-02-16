اقتصاد الإمارات| سيولة تداولات الأسهم الإماراتية تتجاوز مجددا حاجز مليار درهم

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عادت سيولة التداولات في أسواق المال الإماراتية مجددا لتجاوز حاجز مليار درهم وذلك حالة التباين التي سيطرت على اغلاقات المؤشرات العامة في جلسة منتصف الأسبوع.وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" إن الرصد اليومي للتعاملات شهد تواصل عمليات التجميع على شريحة من اسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك ،الأمر الذي دفعها للاستحواذ على اكثر من 80% من اجمالي سيولة التداولات.وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.72% بالغا مستوى 2642 نقطة فيما اغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية عند 5648 نقطة.وقاد سهم اعمار العقارية المرتفع الى 3.84 درهم النشاط في سوق دبي المالي ،وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم أكثر من 52 مليون درهم ،كذلك فقد صعد سهم اعمار مولز الى 1.70 درهم فيما اغلق سهم ارامكس عند 4.25 درهم.وفي سوق العاصمة تواصلت التداولات المكثفة على سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 3.67 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 221 مليون درهم ،واستقر سهم بنك أبوظبي الأول عند 14.80 درهم رغم تجاوز قيمة الصفقات المبرمة عليه 216 مليون درهم.وعلى مستوى توزيع السيولة بحسب الأسواق فقد واصل سوق ابوظبي الاستحواذ على النسبة الأكبر من سيولة التداولات حيث بلغت قيمة تداولاته 831 مليون درهم فيما وصلت في سوق دبي المالي الى نحو 243 مليون درهم.