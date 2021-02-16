ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| سيولة تداولات الأسهم الإماراتية تتجاوز مجددا حاجز مليار درهم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:01 ص
أسواق المال في الإمارات
أسواق المال في الإمارات
Advertisements
قسم الاقتصاد
عادت سيولة التداولات في أسواق المال الإماراتية مجددا لتجاوز حاجز مليار درهم وذلك حالة التباين التي سيطرت على اغلاقات المؤشرات العامة في جلسة منتصف الأسبوع.

وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" إن الرصد اليومي للتعاملات شهد تواصل عمليات التجميع على شريحة من اسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك ،الأمر الذي دفعها للاستحواذ على اكثر من 80% من اجمالي سيولة التداولات.

اقرأ أيضا":
وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.72% بالغا مستوى 2642 نقطة فيما اغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية عند 5648 نقطة.

وقاد سهم اعمار العقارية المرتفع الى 3.84 درهم النشاط في سوق دبي المالي ،وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم أكثر من 52 مليون درهم ،كذلك فقد صعد سهم اعمار مولز الى 1.70 درهم فيما اغلق سهم ارامكس عند 4.25 درهم.

وفي سوق العاصمة تواصلت التداولات المكثفة على سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 3.67 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 221 مليون درهم ،واستقر سهم بنك أبوظبي الأول عند 14.80 درهم رغم تجاوز قيمة الصفقات المبرمة عليه 216 مليون درهم.

وعلى مستوى توزيع السيولة بحسب الأسواق فقد واصل سوق ابوظبي الاستحواذ على النسبة الأكبر من سيولة التداولات حيث بلغت قيمة تداولاته 831 مليون درهم فيما وصلت في سوق دبي المالي الى نحو 243 مليون درهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 612 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. سيولة الأسواق المالية تقفز إلى 3.3 مليار درهم خلال 3 جلسات

اقتصاد الإمارات.. البورصة تربح 5.4 مليار درهم وسط استمرار التداولات المليارية

اقتصاد الإمارات.. الأسهم ترفع مكاسبها إلى 12.8 مليار درهم في جلستين

اقتصاد الإمارات.. أسواق المال تواصل مسيرتها الخضراء لليوم الرابع على التوالي

اقتصاد الإمارات| قفزة كبيرة لأسواق المال الإماراتية ترفع مكاسبها إلى 21.5 مليار درهم

ترشيحاتنا

الكنيسة تحتفل بتذكارهم.. القصة الكاملة لاستشهاد المصريين في ليبيا ورد فعل الرئيس للقصاص من الدواعش

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

أندية الدوري تفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تحصيل تكلفة مسحات كورونا

خالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد