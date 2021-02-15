فبراير الأسود.. سوهاج تشهد وفاة شاب وإصابة 30 شخصا في حوادث مُتفرقة خلال أسبوع

اللون الأسود ساد عدد من مراكز سوهاج ، وصوت البكاء والعويل أخذ يتعالى بأكثرية منازل الأهالي، وذلك بعد أن شهدت المحافظة في النصف الأول من شهر فبراير عام ٢٠٢١م، عدة حوادث مُختلفة فقدت على إثرها عددًا من ابناءها، وأصيب عدد أكبر من بينهم أطفال وكبار سن وشباب.





وفي السطور التالية يعرض لكم "صدى البلد" أبرز تلك الحوادث





أصيب 19 شخصًا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات طعام فاسدة، من بينهم 15 شخص من عائلة واحدة ويقيمون بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من “رضا. ه” 64 عامًا، “فاطمة. ن” 35 عامًا، “محمد. ع” 8 أعوام وأشقاؤه “مازن” البالغ من العمر عامين، “منة” 6 أعوام، “مي” 8 أعوام ، “ملك” 3 أعوام، “هبة. خ” 32 عامًا، “يوسف. م” 8 أعوام، “خلف الله. م” 5 أعوام، “مودة. م” 3 أعوام، “ياسمين. ع” 9 أعوام، وشقيقاتها “غادة” 5 أعوام، “رحمة” 3 أعوام، “يارا” 6 أعوام، وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة المركز، مُصابين بإعياء وقيئ مستمر، إدعاء تسمم غذائي.





وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من المصاب الأول والثاني والثامنة، أفادوا بحدوث إصابتهم إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.





كما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بتسمم 4 أشخاص إثر تناولهم بسبوسة فاسدة دائرة المركز.









وتبين إصابة كلًا من: نجوى إبراهيم الضبع 22 عامًا، محمد علي عبداللاه 14 عامًا، هدية حسين أحمد 38 عامًا، هويدا الحسيني أحمد 4 أعوام، جميعهم يقيمون دائرة مركز شرطة العسيرات.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى العسيرات المركزي ووضعهم تحت الملاحظة.





لتخرج من إطار التسمم إلى حوادث الطرق والتي أصيب فيها على مدار يومين 15 شخصًا كما توفي شاب إثر إحدى تلك الحوادث.





وكانت الوقائع هي:"تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص علي الطريق الزراعي الغربي بناحية الزوك البحرية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوبي سوهاج، وحادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام هيئة قضايا الدولة دائرة قسم شرطة أول، وانقلاب سيارة بيجو عند الكيلو ٦٠ على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم بالمحافظة".





وتعود أحداث تلك الوقائع عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفاده وقوع تلك الحوادث ووفاة شخص وإصابة 15 أخرين.





بالأنتقال والفحص تبين إصابة كلًا من: محمد رياض عمران 37 عامًا مصاب باشتباه كسر بالضلوع، محمود رجب سعد الدين 39 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، فؤاد بخيت عابد 47 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجميعهم يقيمون دائرة مركز شرطة جرجا، ومينا أشرف جوهر 18 عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيمن، مينا امجد نجيب 18 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، اندرو وحيد جرجس 18 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مصطفى احمد والي الدين 33 عامًا، احمد مصطفى احمد 3 أعوام، لمار مصطفى احمد 6 أعوام، بسمله مصطفى احمد 9 أعوام، شريف صابر عبد الرحمن 36 عامًا مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، هبة صابر عبد الرحمن 33 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد عبد الرحمن احمد 62 سنة مصاب جروح رضية متفرقه بالذراعين، حسنة عبد العال احمد، مصابة بكدمات بالصدر والذراعين، خديجه صالح محمد 28 عامًا مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، بينما توفي جورج محب، 18 عامًا.



