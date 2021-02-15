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رياضة

مصر قبلة البطولات .. صبحي: نستعد لاستضافة بطولة العالم للرماية على أعلى مستوى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أصبحت مصر قبلة البطولات العالمية والقارية بعد تنظيم أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، ثم أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وبالرغم من مرور عام 2020 في توقف بسبب فيروس كورونا، إلا أن الدولة المصرية واصلت مجهوداتها في الاستعداد لمونديال اليد 2021، الذي أقيم بأعلى إمكانيات صحية وتنظيمية وأمنية.

ابتكار مصر لنظام الفقاعة الطبية في مونديال اليد، بلغ قمة نجاحه وتم تطبيقه في المحافل الدولية وآخرها بكأس العالم للأندية في قطر، وهو ما جعل الدولة المصرية في أولوية الاتحادات الدولية في تنظيم بطولتها.

وتستعد مصر حاليا لاستضافة بطولة العالم للرماية والتي تنطلق في 22 فبراير الجاري ، حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 35 دولة. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة ، أن دول العالم أصبحت تثق في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا ، عقب النجاح المبهر الذى تحقق في استضافة بطولة العالم لكرة اليد.

وأشار إلى أنه يتابع مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية والاتحاد المصري للعبة كافة التفاصيل لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة على أعلى مستوى استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش في اجتماعه باللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ، كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم تطبيقها على اللاعبين المشاركين بالبطولة والوفود المرافقة للوقاية من فيروس كورونا.

كما تابع الأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصري لمنافسات البطولة.
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