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توك شو

شاهد.. موجة من البرد القارس تضرب اليونان.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:43 م
طقس بارد باليونان
طقس بارد باليونان
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها ضربت موجة باردة اليونان، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة من 20 درجة مئوية يوم الجمعة إلى أقل من الصفر يوم الإثنين، وتساقط الثلوج في وسط أثينا.

وناشدت السلطات المواطنين تقييد تحركاتهم بالخارج على الطريق الأساسي فقط، بينما تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي شمالًا خارج العاصمة بسبب تساقط الثلوج.

وانخفضت درجات الحرارة في جزء من كوزاني في شمال اليونان إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر بينما ضربت الرياح الشمالية القوية جزر اليونان، مع هبوب رياح بلغت سرعتها إلى 118 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بغزارة في وسط وجنوب وشرق اليونان بما في ذلك في العاصمة اليونانية وجزيرة كريت الجنوبية.
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