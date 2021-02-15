ورش متنقلة لتدريب شباب وفتيات سيوة على الصناعات الحرفية واليدوية

تفقد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الاثنين، برفقة النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، أنشطة الورشة المتنقلة لتدريب الشباب والفتيات بسيوة على الصناعات الحرفية واليدوية بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، واحمد علي باغي سكرتير المركز، وعبدالسلام عمر مسؤول مكتب القوى العاملة بسيوة.









وأكد رئيس مدينة سيوة، أن الورش المتنقلة يتم خلالها تدريب الشباب والفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، والسباكة، والكهرباء، بواسطة مدربين ومدربات من أهالي سيوة.





وأضاف رئيس المركز، أن الورشة المتنقلة ستقوم بأداء مهامها في خدمة أهالي سيوة بجميع المناطق سواء بالمدينة أو القرى، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة مما تحقق التنمية المستدامة، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين.





وأشار إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك"، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





فيما عقد رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم اجتماعا مع مشايخ القبائل، و بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والاجهزة التنفيذية المعاونة لاستعراض ومناقشة مقترح مشروع تطوير ميدان السوق، ومدخل قلعة شالي الأثرية.





وأكد رئيس مدينة سيوة أنه سيتم الحفاظ على المظهر الجمالي لواجهات المباني بالشكل البيئي الذي يميز الواحة، وذلك بالتنسيق بين محافظة مطروح، و الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمتابعة آلية التنفيذ على أرض الواقع للواجهات، دون المساس بالمباني من الداخل، حفاظًا على المظهر الخارجي للمباني السكنية والمنشآت بالمنطقة المحيطة بقلعة شالي الأثرية، وميدان السوق، لكونها مزارًا تاريخيًا مهما والحفاظ على مظهرها الحضاري الفريد من نوعه.