اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تغلق لجان جنوب القاهرة |صور

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين باب التصويت فى الخامسة مساء فى لجان نقابة جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بوسط البلد.

وسيتم نقل صناديق الاقتراع للمقر المخصص لعملية الفرز وسط تواجد وكلاء المرشحين للبدء فى عملية الفرز.





وكانت قد وقعت اشتباكات بالأيدى والكراسي بين أنصار المرشحين على انتخابات محامين جنوب القاهرة، مما أدى إلى توقف أعمال اللجان لدقائق وعودتها مرة أخرى عقب فض الاشتباك.





من جانب آخر شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد.





كما شهدت انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى اقبالا كثيفا منذ فتح باب اللجان.

