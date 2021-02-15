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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مبادلة توقع عددًا من مذكرات التفاهم للتعاون مع هيئات وشركات أوكرانية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:59 م
اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في أوكرانيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية لفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا لدولة الإمارات.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" إنه تمت مراسم التوقيع في مدينة مصدر خلال زيارة قام بها للمدينة فخامة الرئيس زيلينسكي، وسيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا وبحضور عدد من كبار المسؤولين.

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وشمل التوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئات حكومية أوكرانية بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك، حيث وقّع نيابة عن مبادلة، مدير برنامج الاستثمار في رابطة الدول المستقلة فارس المزروعي، فيما وقّع عن الجانب الأوكراني معالي رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والأغذية، ودميترو سينيشينكو، رئيس الصندوق العقاري الأوكراني، وسيرجيل تسيفاخ، المدير التنفيذي لــ "أوكرانينفيست".

وقال فارس المزروعي: "تتمتع مبادلة بسجل حافل في الاستثمار في الأسواق الجديدة والناشئة ..ولا شك أن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات في أوكرانيا يؤكد حرصنا على استكشاف فرص الاستثمار ومجالات التعاون المختلفة خاصة أن أوكرانيا تمتلك إمكانات واعدة للاستثمارات الأجنبية".

ومن جانبه قال رومان ليشينكو: "من دواعي شرفنا أن نتعاون مع شركاء يؤمنون بالقيم نفسها ويتفقون معنا حول عدد من الأولويات وأهمها السلامة الغذائية وتطوير العلاقات التجارية والدخول في مشاريع استثمارية جديدة".

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"دي تي إي كي" الأوكرانية، بهدف استكشاف إمكانات الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في أوكرانيا، حيث وقّع عن "مصدر" رئيسها التنفيذي محمد جميل الرمحي، فيما وقّع ماكسيم تيمشينكو عن "دي تي إي كي".

وبدوره قال محمد جميل الرمحي: "باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة مع محفظة مشاريع تغطي أكثر من 30 دولة، ترحب مصدر بهذه الفرصة القيمة لدعم جهود أوكرانيا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة ..ونحن في مصدر نتبنى نهجًا يقوم على إبرام شراكات وطيدة ومهمة في مختلف القطاعات والمناطق التي نعمل ضمنها، ونتطلع إلى استكشاف مجالات التعاون مع "دي تي إي كي" في أوكرانيا وتسخير خبراتنا لتحديد أفضل السبل للمساهمة بشكل فاعل في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أوكرانيا".

وبهدف استكشاف فرص الاستثمار في القطاع الخاص في أوكرانيا، وقّعت "مبادلة" مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأوكرانية من بينها "أيست وان" ويمثلها روديون كوهاييف، و"إنتربايب" ويمثلها دينيس موروزوف، و"يوفيوتشر" ويمثلها نيكولاس تيموسشوك، و"يونيت سيتي" ويمثلها كونستانتين يفيتوشينكو و"دراقون كابيتال" ويمثلها أندريل نوسوك، و"فورتيور" ويمثلها ميكولا نيستيرينكو، و"يو إم جي"، ويمثلها أندري غوروخوف.

وكانت مبادلة قد وقعت في وقت سابق مذكرات تفاهم مع شركات أوكرانية أخرى من بينها مجموعة "تاس"، و"بي جي في"، و"هورايزون"، و"أوديساغاز"، و"إيبيسنتر"، و"أوشادبانك"، و"مايس" و"ميتسنفيست" "التي تعمل تحت مظلة "اس سي إم" جنبًا إلى جنب مع "دي تي إي كي" و"يو إم جي".

يذكر أن مبادلة تدير سلسلة من برامج الاستثمار في عدد من الأسواق الرئيسية من بينها الصين وفرنسا وروسيا ..وتعتمد هذه البرامج على شراكات تجارية تحقق عوائد مالية مستدامة لمبادلة ومنافع على المدى الطويل للدول المعنية.


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