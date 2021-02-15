أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأنصاري يكشف استعدادات الفيوم لمواجهة الطقس السيئ

كشف أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن استعدادات المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ المرتقبة.





وقال أحمد الأنصاري، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "تم عقد اجتماع لغرفة العمليات مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للتأكد من تواجد سيارات شفط المياه في الأماكن المتوقع تواجد تراكمات مياه أمطار بها".





وأضاف أحمد الأنصاري " تمت مراجعة مناسيب الترع والمصارف ومخرات السيول، كما تم رفع درجة استعداد سيارات الحماية المدنية في حالة الحاجة إليها لرفع المياه".





وتابع أحمد الأنصاري " أجهزة المحافظة مستعدة لمواجهة موجة الطقس السيئ، ونتابع التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظة".





وأكد أحمد الأنصاري "نراجع مع شركة الكهرباء في الفيوم طبيعة عمل المولدات ودفعنا بفرق صيانة المحطات الكهربائية خلال فترة الطقس السيئ".



